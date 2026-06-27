台風７号は、27日の朝に県内に最接近し、中部と南部の一部が一時強風域に入りました。その後、県内から遠ざかったものの、一部の交通機関で乱れが出ました。 九州の東海上を進んだ台風７号は27日午前８時ごろ県内に最接近したとみられ、中部と南部の一部が強風域に入りました。その後、台風は本州の南岸を東北東に進み県内は午前中のうちに強風域を抜けましたが、一部の交通機関に影響が出ました。このうち大分空港では、午前中か