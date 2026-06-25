高知の食材の魅力を伝える「土佐のfood記」。全国でも珍しい国産ライチを栽培する、高知県安芸市にお邪魔しました。■樺山夏帆アナウンサー「安芸市川北にきた。山が近く緑が多い。こちらでは貴重な国産ライチが収穫の最盛期」安芸市の岡宗農園を訪れました。岡宗農園では、年間通してマンゴーや小夏など、さまざまなフルーツを栽培しています。父親とともに農園を切り盛りする岡宗俊介さんに、ライチのハウスを