大分県内は25日昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあるとして、気象台では厳重な警戒を呼びかけています。 日田市に「レベル4土砂災害危険警報」、山国川上流部に「レベル4氾濫危険警報」が発表されています。梅雨前線の影響で、大分県内は各地で雨が降り続いていて、25日昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みで、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。 降り始