今日6月25日は、台風周辺の湿った空気が流れ込み、梅雨前線の活動が活発な状態が続くでしょう。九州から関東は広く雨で、大雨となるおそれがあります。特に九州北部(福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県)では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄には台風7号が近づき、次第に荒れた天気となるでしょう。

沖縄は荒天 九州〜関東で雨 九州北部で線状降水帯発生のおそれ

台風7号が近づく沖縄は先島諸島を中心に雨が降り、激しい雨の降る所があるでしょう。風も次第に強まり、先島諸島で暴風となる見込みです。



九州から関東にかけては雨や雷雨で、非常に激しい雨(1時間50ミリ以上80ミリ未満)や激しい雨(1時間30ミリ以上50ミリ未満)の降る所があるでしょう。特に、九州北部(福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県)では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



最高気温は、東海や関東は昨日24日より低く、名古屋や東京は22℃と薄着だと少しヒンヤリするでしょう。

東北北部と北海道は晴れ

北陸や東北南部は雲が多く、雨の降る所があるでしょう。東北北部や北海道はおおむね晴れる見込みです。



最高気温は北陸から北海道では平年より高く、新潟は昨日24日より5℃高い29℃と真夏日に迫る暑さでしょう。札幌は26℃と夏日で汗ばむ陽気でしょう。