チャンス大城が事故物件の部屋ですりガラス越しあるモノを目撃、壮絶な夜の一部始終が語られた。【映像】閲覧注意…2か月間死体が放置されていた家（複数カットあり）芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとして金ちゃん（鬼越トマホーク）、松井ケムリ（令和