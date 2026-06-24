来月セーリングの世界選手権に出場する光市の男子高校生ペアが23日、大会を前に光市長を訪問しました。芳岡市長を訪れたのは光高校2年の梶村 幸永選手と聖光高校1年の田中 大基選手です。光市の県スポーツ交流村でトレーニングをしている2人は去年12月、宮崎県で開かれた「全日本420級セーリング選手権大会」の19歳以下の部で3位に入賞。競技歴2年で世界大会への切符を手にしました。競技では田中選手が後