韓国でストーカー被害者が直接加害者の位置情報を確認できるアプリの運用が始まりました。【映像】加害者に装着させるGPS付きの電子足輪岩本京子リポ「被害者は、ストーカー加害者が2キロ以内に接近した場合、加害者の位置情報をリアルタイムで追跡できるようになります」韓国法務省が導入したストーカー対策のアプリでは、被害者に接近した加害者の位置情報を通知するほか周辺の避難できる場所も案内されます。20代女性「近く