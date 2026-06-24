“一人の食事は寂しい”

今年4月、突如任期を残して日本高等学校野球連盟（高野連）会長を辞任した寶馨（たからかおる）氏（69）。連盟から厳重注意を受けたことが理由だが、その内容は一切明かされずに臆測を呼ぶことに。実はやはりというべきか、「一身上の都合」の裏に愛人女性の存在があった。

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【写真を見る】「会見の直前もホテル密会…」 愛人問題で辞任した寶前会長

昨年の「夏の甲子園」開催期間中、高野連に激震が走った事態をご記憶だろうか。広島の強豪・広陵高校野球部の暴行事件がSNS上で大炎上。広陵は2回戦を前にした8月10日、前代未聞の出場辞退を発表したのである。

その日の夕方、大会副会長を務めた高野連の寶会長（当時・以下同）は、大会会長の朝日新聞社長と共に緊急の記者会見を聞いたが、会見直前の寶会長の行動を知れば、真摯に謝罪をしていたとは誰一人思わないだろう。なぜなら、

「まさに当日の午前中、寶会長は甲子園に近い逗留（とうりゅう）先のホテルに、親しい独身女性のAさんを呼び寄せていたのです」

第107回全国高校野球選手権で広陵が出場辞退し、会見を行った高野連

そう告白するのは、Aさんの友人。Aさんは都内在住の40代の会社員だ。

「寶会長とAさんは野球好きが縁で、10年ほど前に知り合いました。以来、時折連絡し合う関係が、一昨年12月ごろからお互い頻繁に連絡を取り合う仲に。会長が“一人の食事は寂しい”といったメッセージを送ってくることもあったといいます」（同）

Aさんは、寶会長の子供や孫の存在は知っていたが、妻のことは聞いておらず、てっきり独身だと思い、次第に好意を抱いていったという。

「ホテルに呼ばれ……」

そんな関係が続く中、迎えた夏の甲子園。Aさんは、8月9日に寶会長から誘いを受け、10日に甲子園に向かうこととなった。先の友人の話。

「甲子園に到着したAさんが寶会長に連絡すると、ホテルの部屋に来てほしいと告げられました。これまでにない展開にちゅうちょはしたけど、憔悴（しょうすい）した声の寶会長が心配になって部屋に行くと、発表前の出場辞退の話や記者会見などについて話し始めたそうです」

数時間後の公表とはいえ、ペラペラと第三者に機密を喋る。寶会長の情報管理能力こそ心配だが、問題はそれだけではなかった。

「部屋では、当初、彼女がベッドに腰をかけ、会長は椅子に座っていたそうです。ところが二人で会話をしていて気付いたら、会長は彼女の隣に移ってきていた。そして、ハグをし、唇にキスしてきたのです」（同）

50万円の借金を懇願

その後も二人は「密会」を続けていたが、ある時、Aさんは寶会長に妻がいることを知り、別れを告げることを決心。別れ話をするために会ったところ、一体どういうつもりなのか、唐突に50万円の借金を懇願されたという。

その返済が滞ったことから、不信感を抱いたAさんが高野連を所管する文科省に文書を送った。文書の中で、寶会長との愛人関係を明かし、借金の返済が滞っていることにも触れたという。その結果、寶会長には高野連から厳重注意処分が下り、辞任に至ったというのだ。

6月25日発売の「週刊新潮」では、なかなか借金を返さなかったという寶会長の「驚きの言い訳」などと併せて詳しく報じる。

「週刊新潮」2026年7月2日号 掲載