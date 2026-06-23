地元の特産への理解を深めようと、長野県千曲市の高校生がアンズの収穫を体験しました。茂った葉の間で輝く、オレンジ色のアンズ。「軽くねじってもらえば簡単」「すごい」収穫を体験したのは、屋代南高校ライフデザイン科の1年生33人です。地元の有志でつくる「あんずの里振興会」のメンバーに教わりながら、ジャムやシロップ漬けに適した品種「昭和」を収穫しました。今年は天候にも恵まれ、順調に育ったということです。