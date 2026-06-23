【モデルプレス＝2026/06/23】俳優・浅野忠信の妻で女優の中田クルミが6月22日、自身のInstagramを更新。浅野との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】浅野忠信の18歳年下妻「映画みたい」イタリアでのラブラブ夫婦ショット◆中田クルミ、夫・浅野忠信との2ショット公開中田は「＠ralphlauren」とアメリカのブランド・ラルフローレンをメンション。「素敵な旅をありがとうございました」と続け、写真を投稿した。光沢感