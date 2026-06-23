全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町のおでんの店『おでん・焼魚中ノ森』です。【新店】目から鱗のアイディアが光る名物に感心！世の常識は一旦置くことの楽しさをこの店で学びました。だってクロワッサンをおでんにしようと誰が考えます？関西風の澄んだダシに浮かぶそれ。炭火で焼いてるから初めサクサク、食べ進めれば染み染みの味に変化して食感じゅわっ。