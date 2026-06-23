「ちいかわ 人魚の島のひみつ」UTコレクション7月17日～順次発売！ WOMEN/KIDSでTシャツとスウェット展開ギフトカードも
【「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」UTコレクション】 7月17日 Tシャツ発売 価格： WOMEN 各1,990円 KIDS 各990円 7月24日 スウェットシャツ発売 価格： WOMEN 3,990円 KIDS 1,990円
□「『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』UTコレクション」WOMEN
ユニクロは、「『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』UTコレクション」としてWOMEN/KIDS用Tシャツを7月17日、スウェットシャツを7月24日に発売する。
今回展開されるのは、7月24日より上映開始となる「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とコラボレーションしたUTコレクション。ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどのキャラクターが映画をモチーフに可愛らしくデザインされている。
さらに、7月17日からは「ちいかわ柄」のギフトカードも販売決定。全国のユニクロ店舗で購入できるプリペイド式の「ギフトカード」とオンラインストアで購入し、メールやSNS等で気軽に贈ることができる「eGift Card」の2つのタイプが用意されている。なお、「ギフトカード」の有効期限は発行から3年、「eGift Card」の有効期限は発行から1年となっている。
□「『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』UTコレクション」WOMEN
□「『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』UTコレクション」KIDS
「ちいかわ柄」ギフトカード【WOMEN】 【KIDS】
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