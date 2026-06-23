eKクロスEVを一部改良して6月25日より発売三菱自動車は、軽乗用EV『三菱eKクロス EV』を一部改良し、6月25日から販売を開始する。【画像】フェイスリフトしたeKクロスEVと三菱の最新電動モデルたち（海外仕様も含む）全33枚今回の改良では、フロントまわりを中心にデザインを刷新し、シームレスで連続性のある造形としたほか、ホイールアーチやサイドシルガーニッシュをボディ同色化することで統一感が高められた。三菱eKクロス