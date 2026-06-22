北海道江別市のＪＲ豊幌駅構内で特急列車が人と接触する事故があり、江別ー岩見沢間が一時運転見合わせとなりました。事故があったのはＪＲ函館線・豊幌駅構内です。６月２２日午前１１時４０分ごろ、ＪＲの関係者から「豊幌駅で人身事故。年齢性別不明。電車にひかれたようだ」と１１９番通報がありました。警察によりますと、現場で年齢と性別がわからない１人の死亡が確認されたということです。ＪＲ北海道によりますと、