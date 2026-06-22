俳優の波瑠（35）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。【映像】波瑠、左手薬指に指輪をはめほほえむ姿（複数カット）2025年12月23日、波瑠はフジテレビ系ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演した、俳優の高杉真宙（29）との結婚を発表。Instagramでは、左手薬指に指輪をつけてほほえむ写真や、愛犬とベッドで寝転ぶ“無防備”な姿など、日常の様子を発信してきた。波瑠、35歳の誕生日を報告2026年6