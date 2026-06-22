Insta360から満を持して登場した小型ジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」。 先日、お披露目イベントでのファーストインプレッションをまとめたが、今回はより細かな部分をチェックしていく。 今回試用したのはクリエイターキットで、標準版に加え、収納ケース、広角レンズ、バッテリーハンドル、Mic Proなどが付属している。 クリエイターキット内容物 デュアルレンズをジンバルに