千鳥の大悟が、女性アナの悩みに回答。理想の結婚相手に対して「しょうもないやろ、そんな奴」と苦言を呈する一幕があった。

【映像】「しょうもない」女性アナの理想の結婚相手

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには今年ABCテレビを卒業し、ホリプロに所属しフリーアナウンサーになった増田紗織が登場した。

この日は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスをして、その間にたばこを何本吸うのか検証する企画「千鳥大悟の人間性検証ドッキリ」が放送。相談を持ち掛けるのは、スタジオゲストも務める増田紗織。

喫煙所にやってきた増田は「いつか結婚したいと思っているけれど、理想の人に出会える気がしない」という悩みを告白した。大悟が「そんなに理想が高いの？」と聞くと、増田は間髪入れず「高いです」と即答した。

増田の理想は「1番は激務な人」だといい、その理由について、小中高と女子高で育っているため「恋愛にドライなところがあって、付き合ってもほっといてほしいところがある」とのこと。2番目は「水道で手を洗って、水滴が蛇口にはねたらすぐ拭いてくれる人」。それを聞いた大悟は空を見上げながら「それは大変やな」と感想をの述べた。もちろんそんな理想の人とは今まで出会ったことがないそうで、増田が「だからこれからも出会える気がしなくて」と明かすと、大悟は「しょうもないやろ、そんな奴」と一刀両断。増田が「え？？」と驚くと、大悟は「あなたが思っている理想のやつが現れて、そのままのことをしてくれるんやろ。なんの面白みもない」と述べた。