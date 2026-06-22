北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、1次リーグF組の日本でチュニジアに4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。2得点、1アシストと大活躍した上田綺世が、試合後に撮られた1枚の写真がファンの間で「【緊急拡散】」「これが日本の礼儀です」などと大きな話題を呼んでいる。

その人間性が表れているようだった。

前半31分、寄せてきた相手選手の股を抜き、サイドネットに突き刺してW杯初得点を挙げた。後半24分に伊東純也のゴールをアシストすると、同38分には佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らす。2得点、1アシストでマン・オブ・ザ・マッチに選出された。その試合後のピッチ、上田は腰を90度折り曲げ、メキシコで大声援を送ってくれたサポーターへ深々と一礼した。

この場面をとらえた写真がX上で話題に。

「謙虚な姿勢、これが日本人よ」

「こういう姿がほんと尊敬する」

「【緊急拡散】」

「これが日本のサッカーであり 礼儀でもあります」

「礼に始まり礼に終わる。コレゾ侍魂」

「これが、日本のお辞儀です」

などの声が寄せられ、一夜明けた21日（同22日）も反響が広がっている。

今大会はロッカールームを整理整頓して去るスタッフ、客席をゴミ拾いして去るサポーターが注目されているが、ピッチにいる選手ももちろん、一流の品格を備えている。日本は25日（日本時間26日）に1次リーグ最終戦でスウェーデンと激突。決勝トーナメント進出をかけた重要な一戦、礼儀正しさも忘れない日本のエースが牽引する。



（THE ANSWER編集部）