松屋銀座が食品売場の新陳代謝を進めている。6月3日にパレスホテル東京スイーツブティック、5日にフランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」のポップアップストア、そして10日には牛丼チェーン・松屋フーズの百貨店初となる常設店「松屋PREMIUM」がオープンし、話題を呼んだ。パレスホテル東京スイーツブティックではホテル創業時から人気の「マロンシャンティイ」に加えて、「サントノーレ」も松屋銀座で販売する