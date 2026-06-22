日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！本日6月22日（月）の同番組は、今田美桜、梅沢富美男、横澤夏子をゲストに迎え、「どうしたら太らない？」をテーマに放送。街ゆく“スマートさん”たちに聞いた、今日からマネできる“簡単・太らない