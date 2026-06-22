食事制限も運動もナシ、ツボを押し続けるだけ！簡単“太らない術”の結果に「やば〜い！」

日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

本日6月22日（月）の同番組は、今田美桜、梅沢富美男、横澤夏子をゲストに迎え、「どうしたら太らない？」をテーマに放送。

街ゆく“スマートさん”たちに聞いた、今日からマネできる“簡単・太らない術”を続々紹介していく。

調査を担当したキスマイメンバーは、1年半前からピラティスに通っている二階堂高嗣。

「ラクして痩せる方法なんてある？」と懐疑的な表情を浮かべながら、東京・武蔵小山商店街で聞き込み調査を開始するのだが…。

「毎日1分“あること”をするだけ!?」――。調査開始早々、5年で30kg減量したというスマートさんと遭遇。気軽に始められる、驚きの太らない術とは？

さらに、「10秒ツボを押すだけ」でダイエット効果が期待できる!? 超多忙な人もスキマ時間でサクッと実践できる術も発見。

ということで今回は、その効果をやしろ優が3日間かけて検証することに。食事制限も運動もナシ、ひたすらツボを押し続けるのだが…。なんと3日後、やしろが「やば〜い！」と絶叫。予想をはるかに超える結果が待ち受ける。

また今回は、「“あるもの”を使わずに食事をするだけ!?」、まさかの太らない術にしずちゃん（南海キャンディーズ）が3日間トライ。

実践前の体年齢は、実年齢より6歳も上…。はたして、しずちゃんは“スマートさん”になれるのか？