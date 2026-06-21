6月18日、サッカー日本代表の田中碧と、歌手でタレントの鈴木愛理が破局していたと『NEWSポストセブン』が報じた。お似合いカップルの破局に悲しみが集まるなか、納得する声もあがっている。

2022年、一部スポーツ紙に交際が報じられた2人。鈴木は公式ブログで田中選手との交際を認め、田中選手も取材対応のなかで「交際させていただいています」と明言していた。

当時は、“年内結婚報道”が飛び出すほどの勢いだったが、『NEWSポストセブン』によれば、長期間にわたる遠距離生活の末、2026年に破局していたという。

W杯期間中の報道とあって、多くの注目を集めたが、2人の破局に納得する声も多い。Xでは、さまざまな考察が寄せられている。

《鈴木愛理ちゃんと田中選手とっくのとうに別れてたと思ってたよ》

《あざとくて何が悪いの？のMCレギュラーになる前、ゲスト1回目で来た時の時点で別れてたと思ってる》

多くの指摘が集まったのは、鈴木が現在MCを務めている番組『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）に、初めてゲストとして出演した、2023年8月6日の放送回だった。この回で、鈴木は不穏な恋愛エピソードをいくつも語っている。

「鈴木さんは、番組内で『浮気男との修羅場をどう対応するのが正解？』というテーマが出ると、『私はけっこう修羅場経験もあります』と暴露。『言っていいのかわかんないけど……』と苦笑しつつ、『めちゃくちゃいい印象だけ置いて、家を出るタイプです』と持論を語っていました。

MCの田中みな実さんから、『浮気されたことあるの？』と聞かれると、『ありますよ、いっぱい！』『そのジャンルはいろいろ経験しました』と告白しています。まだ田中選手と交際しているはずのタイミングだったのですが、ギリギリのぶっちゃけエピソードを語る鈴木さんに、違和感を感じていた人は少なくなかったようです。ただ、報道では2026年に破局、と伝えられていたため、あくまで田中選手より前の男性たちとのエピソードだったのかもしれませんが……」（芸能担当記者）

田中選手との間にどういったやり取りがあったのかは不明だが、この頃の鈴木は、歌手活動に邁進しているほか、2023年10月からは『あざとくて』でMCを務める“売れっ子タレント”だ。芸能活動が軌道に乗っている以上、まだ結婚に踏み込めるタイミングではなかったのかもしれない。

結婚相手への条件は「将来、この人を介護できるか」で決めると語ったこともある鈴木。はたして、今後条件にあてはまる人物はあらわれるのだろうか。