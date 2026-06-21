シトロエン・カマルグ（1972年）ベルトーネとシトロエンが初めてタッグを組んで誕生したのが、当時のGSをベースにしたカマルグモデルである。1972年のジュネーブ・モーターショーで初公開されたカマルグは、実用性よりもスタイルを重視する若い層をターゲットにした流線型のクーペで、実質的にGSの2＋2バージョンであった。【画像】誰もが知る「ランボルギーニ」の代名詞的存在【ランボルギーニ・カウンタックを詳しく見る】全44