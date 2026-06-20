24ヶ月連続で新作プロト・ギターをリリースしているCaramel’s Guitar Kitchen（キャラメルズ・ギター・キッチン）の第18弾モデルとなる『CGK_PT18_ Early Milk Paint_CountryBlue（アーリー・ミルク・ペイント・カントリーブルー）』が発表された。今回のギターは先月発売した第17弾の続編となるモデルで、ソリッドボディにセットネック、天然由来のミルク塗料でアーリーアメリカン風の手塗りで制作されているという基本設計は共