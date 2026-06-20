陸上自衛隊とアメリカ海兵隊との共同訓練の開始式が、きょう熊本市の健軍駐屯地で開かれました。今回で6回目となる実働訓練「レゾリュート・ドラゴン26」には、日米の約9600人が参加。離島部への侵攻事態を想定して、日米の連携強化と能力の向上を目的に健軍のほか高遊原分屯地や大矢野原演習場など、九州各地の23か所で6月30日まで訓練が行われます。■西部方面隊・鳥海誠司総監「わが国の防衛に係る強固な意志と能力を示し