Arianespace（アリアンスペース）は日本時間2026年6月17日に「Ariane 6（アリアン6）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたAmazonの通信衛星36機は、無事に軌道へ投入されたことがArianespaceとAmazonから発表されています。今回はArianeロケットとして過去最重量となるペイロードを打ち上げたミッションとなりました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Ariane 6（VA269 / LE-03）・ロケット：A