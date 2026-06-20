暑さや雷雨、ピッチコンディションにキックオフ時間など、あらゆる環境も言い訳にするつもりはない。北中米W杯グループリーグ第2戦・チュニジア戦に向け、モンテレイでの前日練習を終えた日本代表DF板倉滉(アヤックス)は「午前中はすごく暑かったけど、午後の雨で練習は涼しい中でやれた。明日またどうなるか分からないけど、どんな天候でもやるだけ」と意気込みを語った。日中は気温35度を超えるが、夕方には激しい雷雨が降り