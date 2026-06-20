イタリア3部ラヴェンナが46歳ロナウジーニョを獲得へ

現在46歳の元ブラジル代表FWロナウジーニョが電撃復帰を果たすようだ。

イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」で、現地時間6月19日、「本当にセンセーショナルな契約」と、イタリア3部のラヴェンナへ加入することが報じられた。46歳での現役復帰という電撃的なニュースが北中米ワールドカップ（W杯）期間中に舞い込んだ。

ロナウジーニョはイタリアのロマーニャ地方を本拠地とし、野心的なプロジェクトを掲げるラヴェンナと契約を結んだ。現地時間6月23日にアメリカのマイアミで開催される大規模なイベントで、正式に発表される予定となっている。昨季惜しくも昇格を逃したクラブにとって、サッカー史に名を刻んだレジェンドの加入は新シーズンに向けた大きな後押しとなる。プレシーズントレーニングからチームに合流し、当初からピッチに立つ準備を進める見込みだという。

同紙は、北中米W杯が注目を集めるなかで浮上した話題について「センセーショナルな移籍ニュースが飛び込んできた」とレポート。さらに、イタリア3部の舞台に伝説的な選手が立つことの価値を強調。「ラヴェンナFCだけでなく、サッカー界全体にとって信じられない偉業だ」と称賛している。

マイアミでの発表イベントでは、新ユニフォームのお披露目が行われるほか、慈善団体への寄付など社会的な取り組みも予定されている。新たな時代を迎えるクラブにおいて、今年3月で46歳となった希代のエンターテイナーがピッチでどのようなプレーを見せてくれるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）