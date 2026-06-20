マナー警察【漫画を読む】席を譲らない若者にブチ切れるお婆さんだが…!?日々の生活のなかで、ふと遭遇する理不尽な出来事や、お約束を裏切るシュールな展開。そんな日常のひとコマを極限までシンプルに削ぎ落とし、極上の笑いへと昇華させているのが、漫画家・のぞみわたる(@nozomiwataru)さんの日常4コマ漫画『のぞみわたるのギャグ漫画』だ。SNSやブログを中心に、どこかくすっと笑えて読み続けたくなるシュールな世界観を定期