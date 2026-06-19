＜こき使う旦那＞義両親に引っ越しを手伝わせようとする…彼は当然と思っているけれどおかしいよね？
家族での引っ越しとなれば、ものの量は多くなりますし、人手があると助かりますよね。ただ高齢の親を呼ぶのは気が引けるため、業者をつかう人も多いのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、旦那さんとふたり暮らし。新居を買い、引っ越し業者を手配することが決まったそうですが、旦那さんと意見が食い違っているようで……。
『旦那は引っ越し当日に義父母を呼んで、荷解きをしてもらう予定のようです。それはいいのですが、｢そっちの両親はこないの？ 自分の子が家を買ったのに素っ気なさすぎない？｣と言われ、呼んだほうがいい雰囲気を出されています。当日はまだダイニングテーブルやソファも届かず、おもてなしもできません。この状況で親を呼ぶのは普通ですか？』
親を呼ぶのは一般的ではないような……
『何回か引っ越ししているけれど、親を呼んだことはないよ。子どもがいても夫婦でできる。そもそも妻に相談もなしに、勝手に手伝いを呼ぶ旦那さんがどうかと思う』
『引っ越し当日に親にお披露目するべき！ という発想はなかった。否定じゃなくてシンプルに理解できない、意図がわからない』
『後日落ち着いてから招待するのが一般的。旦那さんに、高齢の親にムリをさせるのはおかしいと伝えてください』
大学生や新社会人ならまだしも、旦那さんは立派な大人です。なぜ親を呼ぶ必要があるのか疑問に感じたママたちが少なくありませんでした。また投稿者さんは、義父が最近、一時入院をするほど体調を崩していたとも綴っていました。そういった状況もあり、手伝いにきてもらおうとする旦那さんの姿勢にママたちはなおさら違和感を覚えたようです。
なぜ旦那さんは引っ越しの日に義両親を呼びたいのか
『旦那さん、親に自分の家を見せたいだけの子どもみたい』
『旦那が親離れできていないのか、義両親が子離れできていないのか』
『うちも同じこと言われた。多分、地域特有の習慣もあると思う』
旦那さんが義両親を呼びたい理由を推測するママもいました。一生懸命働いて購入した家を親に見せたい気持ちはわかります。ですがそれは後日落ち着いてから、招待しておもてなしをすればいいようにも感じます。なかには、旦那さんから同じことを言われたママもいて、もしかしたら旦那さんが育った地域では親や周りの人が引っ越しを手伝うことが当たり前、だったのかもしれません。
義父母の立場からすると
息子さんがいるママから、義父母の立場に立ったコメントもありました。
『手伝えるときに手伝えるほうがやればいいし、ふたりでできることはふたりでやればいいと思います。手伝ったとしても、「あちらのご両親は手伝わない」なんて思わないですよ』
たしかに手が空いているのであれば、手伝ってあげたいと思うのが親心かもしれません。ただ今回のケースは、ふたりで引っ越しするのにとくに親の手は必要なさそうですよね。義父母がどうしても手伝いたいと思っているなら別かもしれませんが……。
引っ越し当日は呼ばないほうがいいのでは
『自分で片付けないとわからなくなるから、親は呼ばない。気をつかうのもイヤだし』
『実親は手伝いにくる気満々だったけれど、荷物に触られたくない。それに、いい歳して親を頼るなんて恥ずかしいから断った。結局勝手にきて荷解きして片付けられて、場所がわからず二度手間になった。もっと強く断っておけばよかったと思ったよ』
なかには自身の経験談を教えてくれたママもいました。たしかに荷解きをしたものを勝手に片付けられては、つかうときにどこにあるかわからなくなってしまいます。やり直す手間が生じるなら、最初から自分で片付けたほうが早いですよね。また今回のケースで義父母が手伝いにきた場合、投稿者さんは義父の体調も気になるでしょうし、気をつかうのではないでしょうか。そうすると、引っ越しどころではないような……。それでは、手伝いにきてもらったはずなのに本末転倒です。
やんわりと断っては？
『義両親に直接連絡して、「当日は何のおもてなしもできず心苦しいので後日お招きさせてください。作業は業者さんがやってくれるのでご安心ください」って言う』
『義父母の手は必要ないことと、別日に招待するつもりでいたことを旦那さんに伝えてみては？』
ママたちからは、実際にどうお断りするかというアドバイスも寄せられました。そもそも旦那さんは、「手伝いにきてもらうことが当たり前」と感じているようですから、その必要はないことを素直に伝えてみてもよさそうです。
今回、引っ越しを親に手伝ってもらうことは一般的ではないというママたちが目立ちました。「寄り添ってくださる方が多く安心し、自信が持てました。旦那ときちんと話して、私も旦那も双方の両親にも角が立たない形で収められるよう頑張ってみます」と投稿者さん。旦那さんには旦那さんなりの意図があるのかもしれません。しかし義父の体調も心配ですし、後日きちんとした形でおもてなしをしたいと伝えれば、旦那さんも理解してくれるのではないでしょうか。話し合いがスムーズにいくといいですね。
編集・あいぼん イラスト・加藤みちか