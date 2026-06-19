徳島市がペットボトルの単独収集を開始してから2ヵ月あまりが経ちました。この新しいルールは、市民の意識や街の景色をどのように変え始めているのでしょうか。現状と課題を取材しました。 飲み終えたペットボトルのラベルとキャップを外し、中をゆすいで、それぞれ別のごみ箱へ。徳島市でペットボトルの単独収集が始まって2か月あまりが経ちました。市民の間にはどれほど定着しているのでしょうか。 ペットボ