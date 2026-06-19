メッシとC・ロナウドのW杯初戦は対照的なものに…… ポルトガルの選手たちは今もロナウドを信頼しているか「メッシのチームメイトは今でも彼のことを信じている」
前回大会が最後になるかとも思われたが、2026W杯でもアルゼンチン代表にはFWリオネル・メッシ、ポルトガル代表にはFWクリスティアーノ・ロナウドがいる。
今でも両者はサッカー界を代表するスーパースターだが、今大会の立ち上がりは何とも対照的なものとなった。メッシがアルジェリア戦でハットトリックを決めたのに対し、ロナウドの方はコンゴ民主共和国戦で大苦戦。チームも1-1のドローに終わり、ロナウドにも良いところがなかった。
仏『RMC Sport』によると、フランス人ジャーナリストのダニエル・リオロ氏は代表チームでの2人の立ち位置がはっきりと分かれていると語る。
まだグループステージ初戦の段階であり、ロナウドが巻き返す可能性もゼロではない。しかし初戦の出来は対照的で、ポルトガルの選手たちがロナウドに疑問を抱いても不思議はない。
アルゼンチンの方は今回も変わることなくメッシ中心であり、チームメイトはメッシのために走っている。アルジェリア戦ではそれが正しいことが証明されたが、W杯連覇もあり得るだろうか。