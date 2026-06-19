前回大会が最後になるかとも思われたが、2026W杯でもアルゼンチン代表にはFWリオネル・メッシ、ポルトガル代表にはFWクリスティアーノ・ロナウドがいる。



今でも両者はサッカー界を代表するスーパースターだが、今大会の立ち上がりは何とも対照的なものとなった。メッシがアルジェリア戦でハットトリックを決めたのに対し、ロナウドの方はコンゴ民主共和国戦で大苦戦。チームも1-1のドローに終わり、ロナウドにも良いところがなかった。



仏『RMC Sport』によると、フランス人ジャーナリストのダニエル・リオロ氏は代表チームでの2人の立ち位置がはっきりと分かれていると語る。





ロナウド とは違い、メッシのチームメイトは今でも彼のことを信じている。これは ロナウド のことを信じていないであろう ポルトガル の選手たちとは大きな違いだ。メッシのチームメイトたちは、彼中心のサッカーを受け入れいている。同時にメッシ自身も年齢や能力に合わせ、プレイスタイルを調整することでW杯への準備を整えてきた。彼は万全の状態で大会へ臨み、いきなりハットトリックを達成した。驚きを隠せないし、ブラボーと言いたい。こんなことが起こるとは予想していなかった。W杯連覇など想像していなかったが、もしそれが実現すれば彼は 歴史 にその名を刻むことになる。間違いなく史上最高の選手だ」まだグループステージ初戦の段階であり、 ロナウド が巻き返す可能性もゼロではない。しかし初戦の出来は対照的で、 ポルトガル の選手たちが ロナウド に疑問を抱いても不思議はない。アルゼンチンの方は今回も変わることなくメッシ中心であり、チームメイトはメッシのために走っている。アルジェリア戦ではそれが正しいことが証明されたが、W杯連覇もあり得るだろうか。