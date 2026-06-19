【モデルプレス＝2026/06/19】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が6月18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラー姿を公開し、話題になっている。【写真】「夜ふかし」話題の美女「透明感に衝撃」黒髪スーパーロングで雰囲気ガラリ◆多田さん、黒髪にイメチェンショット公開多田さんは「black supe