酷暑対策にカーフィルムを貼ってみるこんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載の第17回は、カーフィルム貼り付けに関する顛末の前編をお送りします。【画像】B11型日産サニーカリフォルニアに、UVカット&断熱フィルムを自分で貼ってみた！全7枚6月もすでに半ばが過ぎた中、みなさんいかがおすごしでしょうか。