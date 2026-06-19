酷暑対策にカーフィルムを貼ってみる

こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載の第17回は、カーフィルム貼り付けに関する顛末の前編をお送りします。

【画像】B11型日産サニーカリフォルニアに、UVカット&断熱フィルムを自分で貼ってみた！ 全7枚

6月もすでに半ばが過ぎた中、みなさんいかがおすごしでしょうか。気象庁によると今年も猛暑が予想されています。我がサニーカリフォルニアはエアコンが装着されているのですが、盛夏、酷暑ともなると『エアコン、あってよかった』程度の涼しさにしかならないのが現状です。



傾斜したテールゲートの大きな窓から、容赦なく日差しが差し込みます（涙）。 遠藤イヅル

気温30度以下で、かつある程度の速度で走行していれば十分に涼しいものの、それ以上になるといささかエアコンの冷却能力が追いつかないようす。また古いクルマゆえに窓が大きく、さらには傾斜の強いテールゲートの窓から強い日差しが車内を照りつけるため、車内がなかなか冷えないという欠点を抱えています。

ガラス窓自体も、ブロンズや薄い青色の着色が行われていない、いわゆる本当の意味での『素ガラス』。紫外線（UV）や赤外線（IR）のカットの能力などは、当然望むべくもありません（涙）。

そこで、まだ過ごしやすい梅雨明け前に、それらの機能を備えたカーフィルムを自分で貼り、暑い夏を乗り切ってみることに。果たして上手く貼れて、かつ酷暑もエアコンは今より効くようになるのでしょうか。

まずは試しにリアドアの窓から

用意したフィルムは、コスパと性能の高さで評判のペルシード製を選択。ノーマルのスケスケ感を損ないたくなかったので、透明度約86％のクリアタイプを選びました。紫外線約91％、赤外線を約60％カットすると謳っており、その性能に期待できます。

実はこのフィルム、フィルム貼りキットとともに2年ほど前にカー用品店で購入済み。いつか貼ろう、いつか貼ろうと思いつつも、その機会を逃してきた経緯があります。



ざっくり切り出したフィルムを、清掃した窓の外側に仮置きして、カタを取ります。 遠藤イヅル

では早速、貼りやすそうなリアドアの窓から施工していきましょう。

界面活性剤を水に数滴垂らして作った施工液を、スプレーボトルで窓の外側にまんべんなく吹き付け、こちらも付属のゴムヘラで窓を清掃。ロールから使う分だけ大雑把に切り出したフィルムのオモテ側を、ガラスに当てて仮置きします。

この状態で、グリースペンシルを使って窓のフチをなぞって『カタ取り』をしますが、この際、上部のカタ取りは窓を少し下げて行います。

続いて、カタ取りした白いラインの数ミリ内側を、定規とカッターで丁寧にカット。

貼り付けは内側から行うため、窓の内側に水を吹き付け、再びゴムヘラを使ってキレイにしていきます。このとき清掃にウェスを使うと、糸くずなどが残ってしまうので要注意です。

とりあえず貼り付け第一弾は成功？

次にもう一度窓、および剥離フィルムを剥がしたフィルムの糊面に、たっぷり施工水を吹きます。フィルムの左右は、おおむね窓ガラスのフチから数ミリ内側に切り出されている（はず）なので、フィルムを微妙にズラしながら貼る位置を決めます。

位置が決まったら窓の中央部から放射状にスキージーを当て、水と空気を丁寧に抜いていきます。なお窓の上部はガラスのフチに合わせて現物カットをしました。



内側に貼ったフィルムにスキージーを当て、水と空気を抜きます。キットに付属のヘラだと上手く貼れない気がしたので、かつての愛用品で作業しました。 遠藤イヅル

この作業をリアドアの窓すべてに施工したのですが、ここでフィルムが微妙に足りなくなり、この日の作業は終了。残りは同じフィルムを買って……と思ったものの、なんと同製品は生産が終了しており購入は不可能でした。残った窓の施工は、違うフィルムを調達して行うこととしましょう。

なお貼り付けはおおむね成功レベル。透明率86％のフィルムですが、貼ったのかどうかわからないくらい色がつきませんでした。晴れた暑い日にどのくらいジリジリ感が減るのか、早く試してみたいですね。

ちなみに筆者は、かつて7年ほど看板業界でフィルム施工を行なっていたため、フィルム貼りは未経験ではなく、得意な方だったりします。

そのため、今回の施工で用いたスキージーも、貼りやすいようにマイチューン（大袈裟）された当時の愛用品を使いました。とはいえ、カーフィルムは看板用のフィルムとはクセが異なるため、リアゲートの窓はかなり難儀することが予想されます。次こそ上手く貼れるでしょうか。

（当連載は不定期掲載ですが、主に金曜日お昼頃に公開予定となります）