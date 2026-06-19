鹿島、清水MFマテウス・ブエノを完全移籍で獲得!!「一つでも多くのタイトル獲得に貢献したい」
鹿島アントラーズは19日、清水エスパルスMFマテウス・ブエノの完全移籍加入を発表した。
ブエノはクラブを通じ、「鹿島アントラーズに関わるすべての皆さん、初めまして。マテウス・ブエノです。アントラーズという偉大なクラブに加入できたことをうれしく思います。常にタイトルを目指しているチームで、一つでも多くのタイトル獲得に貢献したいです。アウェイチームとしてメルカリスタジアムに乗り込んだとき、その雰囲気にとても興奮したことを覚えていますし、今度はアントラーズサポーターの応援を背に戦えることが今から楽しみです。タイトルを獲るためには、皆さんのサポートが必要になるので、応援よろしくお願いします!」とコメント。
また、25年からプレーした清水のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「エスパルスサポーターの皆様、こんにちは。このようなご報告をするのは大変心苦しいのですが、このたび移籍することとなりました。エスパルスで過ごした1年6か月という期間は、決して長くはありませんでしたが、私にとってかけがえのない時間でした。ここまで支えてくださったクラブ関係者の皆様、選手・スタッフの皆様、そして何よりエスパルスサポーターの皆様には、感謝の気持ちしかありません。在籍中はたくさんの応援や温かいメッセージをいただき、本当にありがとうございました。皆様の支えがあったからこそ、日々前向きに取り組むことができました。私のサッカー人生を振り返っても、この1年6か月はピッチ内外を通じて最も成長し、活躍することができた特別な時間だったと感じています。そして、これほど多くのサポーターの皆様に愛していただけた経験も、私にとって大きな財産です。そのすべてに、心から感謝しています。この場をお借りして移籍のご報告をさせていただきますが、これは「さよなら」ではありません。またどこかでお会いできる日を願い、「またね」という言葉として受け取っていただけたら嬉しいです。これからは少し離れた場所からにはなりますが、エスパルスと皆様のことを応援しています。本当にありがとうございました」
以下、クラブ発表プロフィール
●MFマテウス・ブエノ
■生年月日
1998年7月30日
■出身地
ブラジル
■身長/体重
178cm/79kg
■経歴
コリチーバFC-ジル・ビセンテFC(ポルトガル)-グアラニFC-清水
ブエノはクラブを通じ、「鹿島アントラーズに関わるすべての皆さん、初めまして。マテウス・ブエノです。アントラーズという偉大なクラブに加入できたことをうれしく思います。常にタイトルを目指しているチームで、一つでも多くのタイトル獲得に貢献したいです。アウェイチームとしてメルカリスタジアムに乗り込んだとき、その雰囲気にとても興奮したことを覚えていますし、今度はアントラーズサポーターの応援を背に戦えることが今から楽しみです。タイトルを獲るためには、皆さんのサポートが必要になるので、応援よろしくお願いします!」とコメント。
「エスパルスサポーターの皆様、こんにちは。このようなご報告をするのは大変心苦しいのですが、このたび移籍することとなりました。エスパルスで過ごした1年6か月という期間は、決して長くはありませんでしたが、私にとってかけがえのない時間でした。ここまで支えてくださったクラブ関係者の皆様、選手・スタッフの皆様、そして何よりエスパルスサポーターの皆様には、感謝の気持ちしかありません。在籍中はたくさんの応援や温かいメッセージをいただき、本当にありがとうございました。皆様の支えがあったからこそ、日々前向きに取り組むことができました。私のサッカー人生を振り返っても、この1年6か月はピッチ内外を通じて最も成長し、活躍することができた特別な時間だったと感じています。そして、これほど多くのサポーターの皆様に愛していただけた経験も、私にとって大きな財産です。そのすべてに、心から感謝しています。この場をお借りして移籍のご報告をさせていただきますが、これは「さよなら」ではありません。またどこかでお会いできる日を願い、「またね」という言葉として受け取っていただけたら嬉しいです。これからは少し離れた場所からにはなりますが、エスパルスと皆様のことを応援しています。本当にありがとうございました」
以下、クラブ発表プロフィール
●MFマテウス・ブエノ
■生年月日
1998年7月30日
■出身地
ブラジル
■身長/体重
178cm/79kg
■経歴
コリチーバFC-ジル・ビセンテFC(ポルトガル)-グアラニFC-清水