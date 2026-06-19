【モデルプレス＝2026/06/19】俳優の本木雅弘の長男でモデルのUTA（内田雅樂）が6月17日、自身のInstagramを更新。家族写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】60歳ベテラン俳優「オーラがすごすぎる」“全員美男美女”久しぶりの家族写真◆本木雅弘の次男、豪華家族写真披露UTAは「少し遠くに離れると・丁度よく愛おしい “Awai” Photo Exhibition 久しぶりの家族写真。父の還暦フォトブックにチラッと登場しています」と