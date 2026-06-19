本木雅弘の息子・UTA「久しぶりの家族写真」5ショット公開「遺伝子最強」「オーラがすごすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/19】俳優の本木雅弘の長男でモデルのUTA（内田雅樂）が6月17日、自身のInstagramを更新。家族写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】60歳ベテラン俳優「オーラがすごすぎる」“全員美男美女”久しぶりの家族写真
UTAは「少し遠くに離れると・丁度よく愛おしい “Awai” Photo Exhibition 久しぶりの家族写真。父の還暦フォトブックにチラッと登場しています」とつづり、本木のネクタイだけが赤になっているモノクロの家族写真を投稿。本木、母で女優の内田也哉子、妹で女優の内田伽羅（きゃら）、弟・玄兎（げんと）さんの5人が揃った豪華な密着家族ショットを披露している。
この投稿には「写真なのにオーラがすごすぎる」「かっこいいファミリーショット」「樹木希林さんや内田裕也さんの面影がある」「遺伝子最強すぎる」「成長感じる」「全員美男美女」などといった反響が寄せられている。
本木と内田也哉子は1995年に結婚。1997年に長男・UTA、1999年に長女・伽羅、2010年3月に次男・玄兎さんが誕生している。3きょうだいの祖父母は、2018年に亡くなった女優の樹木希林さん、2019年に亡くなったロック歌手で俳優の内田裕也さんとなっている。（modelpress編集部）
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【写真】60歳ベテラン俳優「オーラがすごすぎる」“全員美男美女”久しぶりの家族写真
◆本木雅弘の次男、豪華家族写真披露
UTAは「少し遠くに離れると・丁度よく愛おしい “Awai” Photo Exhibition 久しぶりの家族写真。父の還暦フォトブックにチラッと登場しています」とつづり、本木のネクタイだけが赤になっているモノクロの家族写真を投稿。本木、母で女優の内田也哉子、妹で女優の内田伽羅（きゃら）、弟・玄兎（げんと）さんの5人が揃った豪華な密着家族ショットを披露している。
◆本木雅弘の次男の投稿が話題
この投稿には「写真なのにオーラがすごすぎる」「かっこいいファミリーショット」「樹木希林さんや内田裕也さんの面影がある」「遺伝子最強すぎる」「成長感じる」「全員美男美女」などといった反響が寄せられている。
本木と内田也哉子は1995年に結婚。1997年に長男・UTA、1999年に長女・伽羅、2010年3月に次男・玄兎さんが誕生している。3きょうだいの祖父母は、2018年に亡くなった女優の樹木希林さん、2019年に亡くなったロック歌手で俳優の内田裕也さんとなっている。（modelpress編集部）
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