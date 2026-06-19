今日19日(金)は梅雨前線が九州付近に停滞し、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、九州南部や四国では大気の状態が非常に不安定となっています。今日19日(金)から明日20日(土)にかけては、九州南部や四国の太平洋側を中心に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。九州南部や四国で激しい雨土砂災害などに警戒今日19日(金)は、九州南部では朝から発達した雨雲がかかっており、薩摩地方や大隅