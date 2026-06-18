人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2026年6月19日（金）より、ライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」のフラワーミッフィー限定デザイン「Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS デイパック マーガレット」と「Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS ショルダーバッグ マーガレット」が発売される。＞＞＞フラワーミッフィー限定デザインのOUTDOOR PRODUCTSバッグをチェック！（写真11点）「フラワーミッフィー