【フラワーミッフィー】OUTDOOR PRODUCTSのバッグに限定デザイン登場！
人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、2026年6月19日（金）より、ライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」のフラワーミッフィー限定デザイン「Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS デイパック マーガレット」と「Flower Miffy・OUTDOOR PRODUCTS ショルダーバッグ マーガレット」が発売される。
＞＞＞フラワーミッフィー限定デザインのOUTDOOR PRODUCTSバッグをチェック！（写真11点）
「フラワーミッフィー」は、オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えている。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクを楽しめる「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開している。
アメリカ発の日用品を幅広く展開するライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」の、フラワーミッフィー限定デザインのデイパックとショルダーバッグが、2026年6月19日（金）より発売される。
デイパックとショルダーバッグは、いずれもシンプルなデザインでありながら、表面にミッフィーのお顔とオレンジのマーガレットをあしらった織ネームと、「Flower Miffy」のロゴが入った、表面はオレンジ、裏面は水色のバイカラーの引手をアクセントにしており、内生地はミッフィーとオレンジや水色が鮮やかなマーガレットの総柄デザインに仕上げている。
世代を問わずさまざまなシーンで活躍する定番のデイパックは、A4 サイズのクリアファイルやノート PC、側面のメッシュポケットに 500ml のペットボトルを収納できる日常使いにおすすめな商品だ。
縦型でマチのあるショルダーバッグは、お財布やハンカチなどが入るサイズで、表面は小物の収納に便利なメッシュポケット付き。
機能性とデザイン性を兼ね備えた、フラワーミッフィー限定「OUTDOOR PRODUCTS」のデイパックとショルダーバッグで、夏の旅行やお出かけを楽しもう。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
「フラワーミッフィー」は、オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えている。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクを楽しめる「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開している。
アメリカ発の日用品を幅広く展開するライフスタイルブランド「OUTDOOR PRODUCTS」の、フラワーミッフィー限定デザインのデイパックとショルダーバッグが、2026年6月19日（金）より発売される。
デイパックとショルダーバッグは、いずれもシンプルなデザインでありながら、表面にミッフィーのお顔とオレンジのマーガレットをあしらった織ネームと、「Flower Miffy」のロゴが入った、表面はオレンジ、裏面は水色のバイカラーの引手をアクセントにしており、内生地はミッフィーとオレンジや水色が鮮やかなマーガレットの総柄デザインに仕上げている。
世代を問わずさまざまなシーンで活躍する定番のデイパックは、A4 サイズのクリアファイルやノート PC、側面のメッシュポケットに 500ml のペットボトルを収納できる日常使いにおすすめな商品だ。
縦型でマチのあるショルダーバッグは、お財布やハンカチなどが入るサイズで、表面は小物の収納に便利なメッシュポケット付き。
機能性とデザイン性を兼ね備えた、フラワーミッフィー限定「OUTDOOR PRODUCTS」のデイパックとショルダーバッグで、夏の旅行やお出かけを楽しもう。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
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