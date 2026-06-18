気づけば一年も折り返し。毎日頑張っていると、「たまには自分を甘やかしたい！」なんて思うこともありますよね。 そんなときは、自分へのごほうびでリフレッシュ。今回は、1万円〜1万9999円で買える、ちょっぴり贅沢な癒やしアイテムを厳選してご紹介します。［エアーリカバリー］スリープテックウェア［エアーリカバリー］スリープテックウェア14300円（レディース／フィットタイプ／トップス）速乾性のある柔らかな生地で快適な