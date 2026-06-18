お気に入りのぬいぐるみやマスコットをバッグに付けて持ち歩くと、ほこりや汚れ、擦れが気になることがあります。ダイソーの『ミニフィギュア用ポーチ』は、そんなお悩みをまるっと解決。ぬいぐるみを収納しながら持ち運ぶことができ、クリア仕様で中身を隠さず、推し活に使いやすいのが特徴です。早速見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニフィギュア用ポーチ価格：￥110（税込）対応サイズ（約）：縦8