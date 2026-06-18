保障の受け方やその他の使える制度について、次々と教えてくれる代理店のスタッフ。【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をコミカルなタッチで描いてきたキクチさん(kkc_ayn)。母親の在宅介護と看取りを描いたコミックエッセイ「20代、親を看取る。」は大きな反響を呼び、2023年には書籍化もされた。現在連載中の「父が全裸で倒れてた。」では、母を見送ってから約2年後に病に倒れた父との日々をつづっている。