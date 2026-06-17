「ハリー・ポッター」シリーズでドラコ・マルフォイを演じたトム・フェルトン（38）が、6年間交際していたジュエリーデザイナーのロクサーヌ・ダーニャと破局したと報じられている。トムが2020年以来使用していなかったセレブ専用出会いアプリRayaに再登録したことが判明した。



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情報提供者は英ザ・サン紙に「6年ぶりにトムのプロフィールが現れて驚きました。最近プロフィールを更新したのは確かです」と語った。



ロクサーヌは南アフリカ出身で2022年に英国へ移住。2人の最後の公式な場への登場は2025年のF1イギリスグランプリだった。トムは、ロクサーヌと交際前は、「ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2」でドラコの妻アストリア役を演じたジェイド・オリヴィア（39）と交際していた。



一方で、ハーマイオーニー役のエマ・ワトソン（36）との恋愛の噂も一時浮上した。エマがトムの2022年の回顧録「Beyond the Wand」の序文で「これは最も純粋な愛のひとつ。私たちはいつもお互いを支えてきた。これからもずっとそうだと思う」とトムへの思いを綴ったためだ。しかしトム自身は同書で「エマに恋愛感情を持ったことはないと思う。でも他の誰にも説明できないような形で、彼女を愛し、尊敬していた」と否定している。



エマは現在、テクノロジー企業家のゴンサロ・エビア・バイエレスと交際中と報じられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）