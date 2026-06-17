あわただしい“朝5分間”のゆとりが生まれる収納の工夫を紹介します。二級建築士・住空間収納プランナーのESSEベストフレンズ101エディター・御園生梓さんは、玄関や洗面所に置くものを見直したことで、朝家事のドタバタが解決。時間にゆとりが生まれました。そんな収納の工夫を語ります。メイク用品は「洗面所」にまとめる朝、リビングでメイクをしていませんか？テレビの情報番組をつい見てしまったり、家族との会話で手が止ま