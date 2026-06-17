2010年、世界に先駆けて量産型電気自動車として登場・販売された日産「リーフ」。16年EVを造り続け、地球70万周分の走行データを積み上げた日産が3代目リーフで重視したのは「日常の足として、安心して乗れるEVにすること」でした。リアルなバッテリー残量表示、Googleマップとのリアルタイム連携、冬場でも高速に充電できるようにするためのバッテリー制御……試乗では見えてこない、見えない造り込みの部分を開発責任者に聞きま