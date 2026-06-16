東京消防庁が6月16日、複数の職員が傷病者の処置中に暴行を受け負傷したとXの公式アカウントで公表し、SNS上では憤りの声や、同庁の姿勢を支持する声が相次いでいます。【ひどい】血が付いたヘルメット、壊れた眼鏡も…これが救急隊員が受けた“暴行被害”です！東京消防庁は「【救急隊員に対する暴行】」「現場での処置中、複数の救急隊員が傷病者から暴行を受け、けがを負う事件が発生しました」「暴行を加えた者は、臨場し