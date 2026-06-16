夏は飲み物などを冷蔵庫から出し入れする回数が増え、家族が何度も開け閉めするうちに、ごちゃついてしまうことも。今回は、小5・小3・年長の3姉妹を育てる整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんが実践する、夏前に見直してよかった「冷蔵庫収納」のポイントを3つ紹介します。1：飲み物スペースを先に決める夏になると増えるのが、麦茶や水、ジュースなどの飲み物。以前は冷蔵庫のあきスペースに適当に入れていたので、飲み物が