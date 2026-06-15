【ROG XREAL R1】 予約期間：6月15日14時～7月13日23時59分 価格：141,550円

XREALは、ゲーミングARグラス「ROG XREAL R1」の予約受付を本日6月15日14時より開始する。価格は141,550円。

本製品は、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」とコラボレーションしたARグラス。フルHD・240Hzの高リフレッシュレートに対応しており、10m先に428インチ相当の仮想スクリーンを表示して、没入型の大画面ゲーミング体験を楽しめる。

またネイティブ3DoFに対応するほか、BOSEチューニングによる高音質オーディオを搭載。USB Type-C接続で映像・音声・給電をケーブル1本で伝送できるほか、同梱の「ROG Control Dock」を使用することで、DisplayPort 1.4やHDMI 2.0入力にも対応し、PCやコンソールゲーム機との接続も可能となっている。

今回「ROG XREAL R1」の発売を記念して、対象の公式チャネル限定で特典付きの先行予約キャンペーンを実施。先着300名限定で、6DoF対応のカメラアクセサリ「XREAL Eye」とゲーミングマウス「ROG KERIS II ACE」が同梱される。

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